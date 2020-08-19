Битва за Куштау

Куштау – знаменитая рифовая гора-одиночка (шихан), включенная в список геологического наследия всемирного значения и шорт-лист «Семи чудес России», реликтовый остаток древнего Пермского моря (подробнее см. колонку «Вещь недели») – оказалась необходимой для производства соды. Подобный Куштау шихан уже был сточен до основания в рамках промышленных разработок.