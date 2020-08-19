Битва за Куштау

Битва за КуштауКак возникают экологические конфликты в регионах
Случившиеся несколько дней назад волнения вокруг горы Куштау, которую активисты защищают от промышленной разработки Башкирской содовой компанией, напомнили Белоруссию в миниатюре: дымовые гранаты, шумовые эффекты, тяжелая техника, охранные структуры и Росгвардия, цепи протестующих, отчаянные массовые митинги.
Куштау – знаменитая рифовая гора-одиночка (шихан), включенная в список геологического наследия всемирного значения и шорт-лист «Семи чудес России», реликтовый остаток древнего Пермского моря (подробнее см. колонку «Вещь недели») – оказалась необходимой для производства соды. Подобный Куштау шихан уже был сточен до основания в рамках промышленных разработок.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области