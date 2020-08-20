Ставка МТС на развитие экосистемы себя оправдала

Для сравнения: у «Вымпелкома» квартальная выручка год к году просела на 9,7%, у «Мегафона» – на 8,3%. В складывавшейся на фоне коронакризиса ситуации это выглядит нормальным: абоненты – и физические лица, и корпоративный сегмент – стали сокращать расходы на связь, доход от продажи устройств снизился, а от международного роуминга и вовсе обнулился. Абонентская база у «Вымпелкома», кстати, тоже сократилась (на 8,4%), у «Мегафона» осталась практически на уровне прошлого года. У всех операторов большой тройки выросло количество подключений фиксированного интернета (это тоже понятно – все их абоненты сидели по домам), но это лишь смягчило падение выручки операторов.