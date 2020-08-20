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Ставка МТС на развитие экосистемы себя оправдала

У конкурентов компании квартальная выручка упала, и только у МТС – выросла
Екатерина Кинякина
МТС – компания недели /Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Оператор МТС представил финансовые итоги за II квартал 2020 г. В то время как экономика падала, а телекомкомпании просили правительство о поддержке, МТС оказалась единственным оператором из большой тройки, выручка которого выросла – на 0,8%. Даже несмотря на сокращение абонентской базы на 1,2%.

Для сравнения: у «Вымпелкома» квартальная выручка год к году просела на 9,7%, у «Мегафона» – на 8,3%. В складывавшейся на фоне коронакризиса ситуации это выглядит нормальным: абоненты – и физические лица, и корпоративный сегмент – стали сокращать расходы на связь, доход от продажи устройств снизился, а от международного роуминга и вовсе обнулился. Абонентская база у «Вымпелкома», кстати, тоже сократилась (на 8,4%), у «Мегафона» осталась практически на уровне прошлого года. У всех операторов большой тройки выросло количество подключений фиксированного интернета (это тоже понятно – все их абоненты сидели по домам), но это лишь смягчило падение выручки операторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных