Россия выиграет при любом исходе эпопеи с «Северным потоком – 2»США настолько высоко подняли ставки в игре с газопроводом, что теперь могут лишь проиграть
Противостояние Вашингтона и Брюсселя из-за газопровода «Северный поток – 2» превратилось в конфликт на стыке международных отношений, бизнеса и права. Именно последние два аспекта окажут на его судьбу решающее влияние, хотя и находятся в тени политических разборок.
Риск-шеринг
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