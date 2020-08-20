Россия выиграет при любом исходе эпопеи с «Северным потоком – 2»

Противостояние Вашингтона и Брюсселя из-за газопровода «Северный поток – 2» превратилось в конфликт на стыке международных отношений, бизнеса и права. Именно последние два аспекта окажут на его судьбу решающее влияние, хотя и находятся в тени политических разборок.