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Лавров оценил возможность завершения строительства «Северного потока – 2»

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Газопровод «Северный поток – 2» может быть достроен в ближайшее время усилиями российских и европейских компаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Участники компании "Северный поток – 2", включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», – заявил Лавров.

Он добавил, что Москва ценит позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы. Лавров также подчеркнул, что оценивать «Северный поток – 2» должны в Европе, а не из-за океана.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта «Северный поток – 2», отметил, что «санкции между партнерами – это неверный путь». 

«Это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Мы на уровне ЕС обсуждаем, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право», – заявил Маас.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». Новые ограничения могут коснуться и европейских компаний, которые помогают с прокладкой трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте в качестве финансовых инвесторов участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных