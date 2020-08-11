Лавров оценил возможность завершения строительства «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» может быть достроен в ближайшее время усилиями российских и европейских компаний, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.
«Участники компании "Северный поток – 2", включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», – заявил Лавров.
Он добавил, что Москва ценит позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы. Лавров также подчеркнул, что оценивать «Северный поток – 2» должны в Европе, а не из-за океана.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта «Северный поток – 2», отметил, что «санкции между партнерами – это неверный путь».
«Это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Мы на уровне ЕС обсуждаем, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право», – заявил Маас.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». Новые ограничения могут коснуться и европейских компаний, которые помогают с прокладкой трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте в качестве финансовых инвесторов участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper.