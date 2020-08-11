Кредитор «Северного потока – 2» допустил заморозку проекта

В компании отметили, что несмотря на политическую поддержку проекта правительствами ряда стран, «Северный поток – 2» создает риски для Uniper. «В случае, если проект не будет завершен, Uniper может быть вынуждена списать предоставленный на строительство “Северного потока –2” кредит, компания также лишится процентов по кредиту», – говорится в отчетности.