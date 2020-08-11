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Кредитор «Северного потока – 2» допустил заморозку проекта

Ведомости

Немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства «Северного потока – 2», допустила остановку строительства газопровода из-за санкций США. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2020 г.

«С учетом роста числа попыток в США ввести санкции в отношении “Северного потока – 2” возрастает вероятность задержки или даже остановки строительства газопровода», – говорится в отчетности.

В компании отметили, что несмотря на политическую поддержку проекта правительствами ряда стран, «Северный поток – 2» создает риски для Uniper. «В случае, если проект не будет завершен, Uniper может быть вынуждена списать предоставленный на строительство “Северного потока –2” кредит, компания также лишится процентов по кредиту», – говорится в отчетности.

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В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте в качестве финансовых инвесторов участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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