Кредитор «Северного потока – 2» допустил заморозку проекта
Немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства «Северного потока – 2», допустила остановку строительства газопровода из-за санкций США. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2020 г.
«С учетом роста числа попыток в США ввести санкции в отношении “Северного потока – 2” возрастает вероятность задержки или даже остановки строительства газопровода», – говорится в отчетности.
В компании отметили, что несмотря на политическую поддержку проекта правительствами ряда стран, «Северный поток – 2» создает риски для Uniper. «В случае, если проект не будет завершен, Uniper может быть вынуждена списать предоставленный на строительство “Северного потока –2” кредит, компания также лишится процентов по кредиту», – говорится в отчетности.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте в качестве финансовых инвесторов участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper.