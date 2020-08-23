Как ситуация с Алексеем Навальным сегментирует общество«Жертва режима» vs. «сакральная жертва»
В отличие от прошлого, когда интеллектуальная дискуссия допускала паузу и воздержание от моментального суждения, нынешняя среда требует мгновенных реакций. Анализ реакций на историю с Алексеем Навальным показывает, что позиции являются не результатом рациональной оценки, а концентрацией накопленных стереотипов вокруг новых поводов.
Группа «Навальный – жертва режима» доминировала в сетевой среде, но внутри себя оказалась неоднородной, выявив три подгруппы.
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