Как ситуация с Алексеем Навальным сегментирует общество

В отличие от прошлого, когда интеллектуальная дискуссия допускала паузу и воздержание от моментального суждения, нынешняя среда требует мгновенных реакций. Анализ реакций на историю с Алексеем Навальным показывает, что позиции являются не результатом рациональной оценки, а концентрацией накопленных стереотипов вокруг новых поводов.