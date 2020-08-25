Прогнозы скорого свержения Лукашенко не сбылись

Прогнозы скорого свержения Лукашенко не сбылисьЧто совсем не означает его вечности
«Лукашенко – все», «он обречен», «счет на часы», «в ближайшие 48 часов Лукашенко покинет свой пост», «его не будет через 24 часа», «Лукашенко спасет только чудо», «корабль пошел ко дну», «речь если не о часах, то о десятках часов». Все это прогнозы прошлой недели по поводу «последнего диктатора Европы». Неделя прошла, диктатор пока на месте.
Смелые публичные прогнозы делали не только обыватели, но и серьезные политологи и экономисты, коммерсанты с опытом работы в Белоруссии и боевые профсоюзные лидеры. Русский политизированный сегмент Facebook выглядел как единая восторженная ода на свержение злодея. Обилие и плотность прогнозов сбивали с толку, вызывали ощущение разрыва с реальностью.
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