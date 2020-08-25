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Прогнозы скорого свержения Лукашенко не сбылись

Что совсем не означает его вечности
Андрей Веселов
Виктор Толочко / РИА Новости

«Лукашенко – все», «он обречен», «счет на часы», «в ближайшие 48 часов Лукашенко покинет свой пост», «его не будет через 24 часа», «Лукашенко спасет только чудо», «корабль пошел ко дну», «речь если не о часах, то о десятках часов». Все это прогнозы прошлой недели по поводу «последнего диктатора Европы». Неделя прошла, диктатор пока на месте.

Смелые публичные прогнозы делали не только обыватели, но и серьезные политологи и экономисты, коммерсанты с опытом работы в Белоруссии и боевые профсоюзные лидеры. Русский политизированный сегмент Facebook выглядел как единая восторженная ода на свержение злодея. Обилие и плотность прогнозов сбивали с толку, вызывали ощущение разрыва с реальностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных