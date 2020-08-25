В Белоруссии продолжаются массовые протесты, но власть их игнорирует

По мнению эксперта белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, западное сообщество действительно пытается контактировать с Тихановской, ее готовы слушать в Брюсселе, но все это только способ морально-политической поддержки белорусского общества. Однако признавать Тихановскую президентом Белоруссии Запад пока не намерен – полномочия Лукашенко еще не истекли, а юридически зафиксировать победу Тихановской очень сложно. Именно поэтому Запад настаивает на новых выборах. Эксперт полагает, что сейчас Лукашенко мобилизует все силовые структуры, в том числе и армию, чтобы удержать власть. При этом угроза ему со стороны Координационного совета невелика – оппозиционеры ведут себя осторожно, не заявляют о себе как о центре власти и не руководят протестами. «Он [Координационный совет] претендует на то, чтобы быть посредником при переговорах с властями. Власть отказывается от всяких переговоров, Координационный совет находится под жестким прессингом», – резюмирует Карбалевич.