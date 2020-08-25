В Белоруссии продолжаются массовые протесты, но власть их игнорирует

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, но власть их игнорируетЗапад не может существенно помочь оппозиции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась 24 августа с заместителем госсекретаря США Стивеном Бриганом. Как пишет «РИА Новости», предметом обсуждений стали политический кризис в Белоруссии и способы его мирного урегулирования. «Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога», – цитирует пресс-служба слова Тихановской.
Помимо американцев контакты с Тихановской установили и брюссельские политики. Как гласит информация в пресс-релизе Европарламента (ЕП), кандидат от оппозиции выступит на внеочередном видеозаседании комитета ЕП по иностранным делам, которое пройдет 25 августа. Как сообщает «РИА Новости», цитируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле в очередной раз выразили обеспокоенность вмешательством других стран в белорусские дела. От «детализации» своих заявлений Песков воздержался, отметив при этом, что контактов с белорусской оппозицией Москва не устанавливала.
23 августа в Минске прошел очередной митинг оппозиции. По данным Tut.by, в нем приняло участие более 100 000 человек. Государственный телеканал «Беларусь-1» утверждает, что митингующих собралось только 20 000. На митинг у собственной резиденции обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Пул первого», белорусский лидер со своим сыном Николаем выходит из вертолета в бронежилете, у обоих в руках автоматы. Позднее, все так же с оружием, Лукашенко вышел за оцепление, выставленное вокруг президентской резиденции, поблагодарил силовиков и пообещал «разобраться» с протестующими. Слова президента были встречены аплодисментами и криками «Мы с вами до конца!».
600 человек
с лишним вошло в Координационный совет белорусской оппозиции, по словам его члена Павла Латушко
Белорусская оппозиция в лице члена президиума Координационного совета Марины Колесниковой резко отреагировала на экстравагантное поведение Лукашенко, особенно на то, что несовершеннолетнему сыну президента дали в руки оружие. «Опять-таки хотелось бы очень обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки», – заявила Колесникова на своей пресс-конференции. В отношении самого Координационного совета белорусские власти оказывают давление. Двум членам Координационного совета – Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявили обвинения в подготовке к незаконной акции, о чем свидетельствует запись на странице Ковальковой в Facebook.
По мнению эксперта белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, западное сообщество действительно пытается контактировать с Тихановской, ее готовы слушать в Брюсселе, но все это только способ морально-политической поддержки белорусского общества. Однако признавать Тихановскую президентом Белоруссии Запад пока не намерен – полномочия Лукашенко еще не истекли, а юридически зафиксировать победу Тихановской очень сложно. Именно поэтому Запад настаивает на новых выборах. Эксперт полагает, что сейчас Лукашенко мобилизует все силовые структуры, в том числе и армию, чтобы удержать власть. При этом угроза ему со стороны Координационного совета невелика – оппозиционеры ведут себя осторожно, не заявляют о себе как о центре власти и не руководят протестами. «Он [Координационный совет] претендует на то, чтобы быть посредником при переговорах с властями. Власть отказывается от всяких переговоров, Координационный совет находится под жестким прессингом», – резюмирует Карбалевич.