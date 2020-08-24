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Тихановскую пригласили выступить в Европарламенте

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит по видеосвязи перед депутатами Европарламента 25 августа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз ЕП.

«Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской», ‒ говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, посвященное ситуации в Белоруссии, в дискуссии также примет участие генсек внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных