Тихановскую пригласили выступить в Европарламенте
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит по видеосвязи перед депутатами Европарламента 25 августа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз ЕП.
«Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской», ‒ говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, посвященное ситуации в Белоруссии, в дискуссии также примет участие генсек внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.