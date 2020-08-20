В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

Также оппозиция опровергает информацию о том, что их программа предполагает разрыв тесных связей с Россией. Об этом заявил член КС Борис Латушко. «Россия – основной экспортный рынок, источник энергетических ресурсов, мы ментально глубоко связаны. ЕС тоже важный партнер, мы заинтересованы в Евросоюзе, также наш интерес, чтобы быть мостиком в развитии отношений между Востоком и Западом», – цитирует слова политика «РИА Новости». Латушко прокомментировал и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая 19 августа объявила о выделении помощи белорусскому народу в размере 53 млн евро. Член КС сообщил, что оппозиция не просила Евросоюз о помощи и не представляет, как и кому эта помощь будет оказываться.