В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное делоАлександр Лукашенко не собирается вести никакого диалога
Уголовное дело о захвате власти возбуждено против Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Об этом сообщило 20 августа агентство «БелТА», цитируя слова генпрокурора республики Александра Конюка. «Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», – заявил Конюк в своем видеообращении, опубликованном на официальном телеграм-канале ведомства. Генпрокурор также сообщил, что некоторые члены совета уже покинули его, понимая незаконность своих действий, не назвав их фамилий. Как сообщил 20 августа председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич, следственная группа уже приступила к расследованию. По белорусскому законодательству оппозиционерам грозит до пяти лет лишения свободы.
В ответ КС в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте совета, отметил, что «не ставит целью захват государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок». Члены совета утверждают, что новосозданный орган действует в соответствии с основополагающими принципами Конституции Белоруссии.
Также оппозиция опровергает информацию о том, что их программа предполагает разрыв тесных связей с Россией. Об этом заявил член КС Борис Латушко. «Россия – основной экспортный рынок, источник энергетических ресурсов, мы ментально глубоко связаны. ЕС тоже важный партнер, мы заинтересованы в Евросоюзе, также наш интерес, чтобы быть мостиком в развитии отношений между Востоком и Западом», – цитирует слова политика «РИА Новости». Латушко прокомментировал и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая 19 августа объявила о выделении помощи белорусскому народу в размере 53 млн евро. Член КС сообщил, что оппозиция не просила Евросоюз о помощи и не представляет, как и кому эта помощь будет оказываться.
Мария Колесникова – член КС и одна из ближайших соратников Светланы Тихановской заявила, что в случае проведения новых выборов к ним будет допущен и президент Александр Лукашенко, объявленный результат которого на выборах 9 августа – 80% голосов «за» – вызвал массовые протесты. «Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», – заявила Колесникова. При этом она отметила, что глава Центризбиркома должен смениться, а состав его следует полностью обновить.
Ситуация в Белоруссии стала темой очередного телефонного разговора российского президента Владимира Путина и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава белорусского МИДа Владимир Макей также заявил о недопустимости внешнего вмешательства, в том числе и финансового, в белорусские дела. Макей, как и другие министры, накануне был переназначен Лукашенко после отставки правительства, сложившего полномочия перед прошедшим выборы Лукашенко. Позицию о полном невмешательстве в белорусский кризис последовательно поддерживает и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. План Евросоюза в отношении Белоруссии – не признавать Лукашенко, при этом накладывая санкции и выделяя материальную помощь белорусам, – он назвал «правовым гандикапом», т. е. неравенством возможностей.
По мнению доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, обвинение в отношении КС неправомерно. Суздальцев отмечает, что теперь нельзя точно определить победителя выборов – через два дня после голосования власти уничтожили бюллетени, поэтому возник вопрос что о легитимности Лукашенко, что о легитимности Тихановской. Как считает эксперт, деятельность совета нельзя приравнять к мятежу и перевороту для захвата власти. «Власти хотят убрать любых, даже самых слабых и никчемных оппонентов. Координационный совет сыграл большую роль – когда он возник, сразу притихли протесты. Сейчас власть переходит в наступление, угрожает и будет мстить всем участникам протеста», – резюмировал Суздальцев.