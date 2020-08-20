Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону протестующих
Соратница Светланы Тихановской, член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении призвала сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону протестующих.
«Мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям», – сказала она в обращении, опубликованном на YouTube-канале незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.
Она также пообещала ряд льгот в будущем тем, кто покинет службу.
18 августа пресс-служба МВД Белоруссии опубликовала открытое письмо сотрудников ведомства, в котором они признают ответственность за негатив во время уличных столкновений, но отказываются покидать органы и переходить на сторону протестующих.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста.