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Одна надежда на комиссию

Ограничение ставки эквайринга полезно лишь как временная мера
Дмитрий Спиридонов , сооснователь и гендиректор CloudPayments
Максим Стулов / Ведомости

В разгар пандемии Банк России ограничил ставку комиссии за интернет-эквайринг в 1% на товары первой необходимости на период с 15 апреля по 30 сентября. 10 августа ЦБ заявил, что продлевать эту меру не будет. Банки было выдохнули, но правительство принялось обсуждать снижение комиссии за торговый эквайринг до 1% для малого и среднего бизнеса (МСБ) уже с 30 сентября.

Ограничение ставки в связи с пандемией распространялось только на следующие товары: продукты питания; лекарства и медицинские товары; одежда; товары повседневного спроса; бытовая техника, электроника, средства связи при покупке до 20 000 руб. Предполагалось, что такая ставка – 1% против прежних рыночных 2,3% и выше – позволит МСБ выделить дополнительные ресурсы для поддержания бизнеса в тяжелое время и даже снизить цены. Этого, правда, не произошло. При этом наибольший эффект от введенной ЦБ меры получили не предприятия МСБ, на которые была нацелена инициатива, а крупные компании, ведь на больших объемах разница в ставке более ощутима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных