Одна надежда на комиссию

Ограничение ставки в связи с пандемией распространялось только на следующие товары: продукты питания; лекарства и медицинские товары; одежда; товары повседневного спроса; бытовая техника, электроника, средства связи при покупке до 20 000 руб. Предполагалось, что такая ставка – 1% против прежних рыночных 2,3% и выше – позволит МСБ выделить дополнительные ресурсы для поддержания бизнеса в тяжелое время и даже снизить цены. Этого, правда, не произошло. При этом наибольший эффект от введенной ЦБ меры получили не предприятия МСБ, на которые была нацелена инициатива, а крупные компании, ведь на больших объемах разница в ставке более ощутима.