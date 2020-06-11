Доля платежей картами достигла 86%Из-за пандемии россияне стали еще сильнее избегать наличных
В I квартале доля платежей населения по картам выросла до 86% с 78% в 2019 г. – такие данные приводит агентство Moody's, ссылаясь на статистику Центробанка. А снятие наличных домохозяйствами в операциях с картами в это время сократилось с 31% на конец 2019 г. до 28%.
Рост карточных платежей в начале года произошел на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, указывают аналитики Moody's, и поддержал комиссионные доходы банков.
Moody's выделило среди банков с самым большим числом активных карт те, кто больше всего на них зарабатывает, основываясь на данных из их отчетностей. Так, в 2019 г. наибольшую выгоду от операций по картам получил Альфа-банк, 9,7% операционного дохода которого – это чистый комиссионный доход от операций по картам и кассовым операциям, на втором месте Сбербанк (8,7%), на третьем – Райффайзенбанк (6,2%).
В прошлом году доля комиссионной прибыли в операционном доходе Альфа-банка составила 35,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов – 79,2%, это наибольший показатель среди крупнейших российских банков, утверждает его представитель. Доля чистых комиссионных доходов от операций с пластиковыми картами стабильная – около 10% от общего операционного дохода банка до вычета резервов по итогам 2019 и 2018 гг., согласился он с оценкой Moody's. В 2019 г. число розничных активных клиентов банка выросло на миллион и на 100 000 – клиентов среднего и малого бизнеса, такая динамика поддерживает рост комиссионных доходов.
Сбербанк отказался от комментариев, Райффайзенбанк на запрос не ответил.
В последнее время объем операций по картам заметно растет и ситуация с пандемией эту тенденцию усилила, говорит представитель ВТБ, на указывая конкретные цифры. У банка, согласно Moody's, 5,6% операционного дохода обеспечил чистый комиссионный доход от операций по картам и кассовым операциям.
Число карт на руках у россиян за квартал практически не изменилось – 284 млн против 282 млн на конец 2019 г., по данным ЦБ. Но сумма операций по оплате товаров и услуг картами выросла на 23,7% по сравнению с I кварталом 2019 г. – до 7 трлн руб., а объем снятых наличных – только на 8,8% до 6,4 трлн руб.
Доля безналичных платежей вырастет и по итогам первого полугодия 2020 г., но в абсолютных значениях рост будет нивелирован сокращением доходов домохозяйств, говорит заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Роман Рыбалкин: например, по данным Сбербанка, в апреле на фоне рецессии в экономике фонд оплаты труда сократился на 3,8%.
Из-за пандемии ЦБ в марте впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могут брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%. Льготная ставка действует для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 000 руб.), а также лекарств.
Маржинальность одного клиента снижается, подтвердил представитель ВТБ, не уточнив на сколько, но это компенсируется ростом оборота и отказом клиентов от наличных в пользу карт как в части покупок, так и в части переводов, добавил он. В апреле ВТБ зафиксировал сокращение транзакций по картам на 34% по сравнению с апрелем 2019 г. и на 45% – по сравнению с мартом. Торговый эквайринг в банке снизился на 35% в сравнении с апрелем 2019 г. и на 51% – в сравнении с мартом.
Хотя ограничение комиссии по эквайрингу уже привело к снижению комиссий банков, они по-прежнему остаются заметно выше, чем в европейских странах, говорит Рыбалкин: это позволит банкам сохранить существенную часть доходов, считает он, и стимулировать клиентов делать безналичные расчеты с помощью бонусов.