Доля платежей картами достигла 86%

Маржинальность одного клиента снижается, подтвердил представитель ВТБ, не уточнив на сколько, но это компенсируется ростом оборота и отказом клиентов от наличных в пользу карт как в части покупок, так и в части переводов, добавил он. В апреле ВТБ зафиксировал сокращение транзакций по картам на 34% по сравнению с апрелем 2019 г. и на 45% – по сравнению с мартом. Торговый эквайринг в банке снизился на 35% в сравнении с апрелем 2019 г. и на 51% – в сравнении с мартом.