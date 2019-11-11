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«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК. Согласно исследованию, наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуются 89% населения. Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.

На втором месте по частоте использования – дебетовые банковские карты, а также зарплатные и пенсионные. Ими регулярно расплачиваются 58% опрошенных. 15% расплачиваются кредитными картами, столько же используют бонусные программы в кафе и магазинах. 13% респондентов пользуются бесконтактными платежами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другими), 11% переводят деньги продавцу по номеру телефона, а 6% пользуются электронными кошельками (Qiwi, «Яндекс.Деньги», WebMoney).

Чаще всего бесконтактные платежи используют россияне до 25 лет. Согласно исследованию, ими пользуется 31% опрошенных, 19% предпочитают перевод по номеру телефона, 11% – электронные кошельки. Наличными пользуются 84% опрошенных этой возрастной группы. 90% опрошенных в возрасте 40–54 лет используют наличные деньги. Среди группы старше 55 лет наличными деньгами расплачиваются 91%. В группе 55+ значительно меньше тех, кто использует банковские карты, говорится в исследовании. Только 45% респондентов этого возраста регулярно расплачиваются дебетовой картой, 9% – кредитной. Четверо из пяти участников опроса рассказали, что тратят на повседневные покупки до 1000 руб. в день. У 15% средние ежедневные траты не превышают 200 руб.

По данным ЦБ, по итогам 2018 г. доля бесконтактных платежей составила 56%. По прогнозам регулятора, к концу 2019 г. она увеличится до 64–65%. По словам главы правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, большинство людей не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия возможности использовать карту в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.

Опрос провели с 24 по 30 октября, в нем приняли участие 1616 совершеннолетних жителей 137 городов и сельских поселений в 50 регионах.