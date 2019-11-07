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Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Средний класс является наиболее закредитованной и уязвимой группой в России, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 89% россиян со средними доходами регулярно пользуются кредитной картой. У 22% опрошенных со средним доходом есть кредит на автомобиль, 20% выплачивают кредит на неотложные нужды. В исследовании приняли участие 40000 россиян и 15000 семей из 220 городов с населением от 10000 человек.

11% россиян обладают высокими доходами, 17% — средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту. «Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», — сообщает «Ромир».

В отличие от группы со средними доходами, население с высоким доходом защищено сбережениями и собственностью. У половины из них есть минимум два автомобиля, 48% из них имеет собственную дачу или загородный участок, а 28% — депозит в банке. 46% тратят менее 25% собственного дохода, а еще 42% — от 25% до 49% дохода.

Президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин называл ожидаемым то, что средний класс оказался самой закредитованной группой. «С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики. В целом мы продолжаем наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды», – сказал он. В исследовании использовались данные 40 000 россиян и 15 000 семей из 220 городов с населением от 10 000 человек.