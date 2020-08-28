Ленивый, пьяный, добрый

Для начала решили уточнить, существует ли этот русский характер вообще. Больше половины респондентов заверили, что да, существует. В этот момент представители науки этнопсихологии облегченно вздохнули. Правда, почти треть опрошенных выразили сомнение в существовании национального характера, что тем не менее не помешало им перейти к обсуждению его свойств.