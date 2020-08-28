Ленивый, пьяный, добрый

Ленивый, пьяный, добрыйВЦИОМ провел исследование русского национального характера
На днях ВЦИОМ опубликовал результаты любопытного опроса. Социологи задумали выяснить у наших сограждан, что они думают о русском национальном характере.
Для начала решили уточнить, существует ли этот русский характер вообще. Больше половины респондентов заверили, что да, существует. В этот момент представители науки этнопсихологии облегченно вздохнули. Правда, почти треть опрошенных выразили сомнение в существовании национального характера, что тем не менее не помешало им перейти к обсуждению его свойств.
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