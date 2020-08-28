На рынок за квартал вышел миллион новых инвесторов

На рынок за квартал вышел миллион новых инвесторовБыстрый рост счетов сохранится в ближайшие два-три квартала
Банк России опубликовал статистику, согласно которой во II квартале этого года на рынок пришел почти миллион новых розничных инвесторов. В итоге общее число клиентов на брокерском обслуживании немного не дотянуло до 6 млн человек. Значительную долю розничных счетов составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), количество которых составило к концу квартала около 2,4 млн шт.
Результаты, конечно, впечатляющие. В прошлом году, чтобы привлечь миллион новых клиентов, рынку требовалось более полугода. Однако есть все предпосылки к тому, что это пиршество не продлится слишком долго.
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