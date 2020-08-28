На рынок за квартал вышел миллион новых инвесторов

Банк России опубликовал статистику, согласно которой во II квартале этого года на рынок пришел почти миллион новых розничных инвесторов. В итоге общее число клиентов на брокерском обслуживании немного не дотянуло до 6 млн человек. Значительную долю розничных счетов составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), количество которых составило к концу квартала около 2,4 млн шт.