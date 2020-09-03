Революция цимеса

На прошлой неделе газета «Исраэль ха-Йом» сообщила: впервые за 56 лет ни один гражданин Израиля не погиб от рук террористов в течение целого года. Похоже, в ближайшее время главные опасности будут исходить для израильского государства не от внешних врагов, а от внутренних конфликтов между самими израильтянами.