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Революция цимеса

Израильской оппозиции надоело правление Нетаньяху
Артем Кирпиченок , историк, публицист
Протесты в Израиле /Sebastian Scheiner / AP

На прошлой неделе газета «Исраэль ха-Йом» сообщила: впервые за 56 лет ни один гражданин Израиля не погиб от рук террористов в течение целого года. Похоже, в ближайшее время главные опасности будут исходить для израильского государства не от внешних врагов, а от внутренних конфликтов между самими израильтянами.

Когда профессор Уриэль Цур, 83-летний биохимик из Реховота, 22 августа отправился на демонстрацию к резиденции израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, он, наверное, не планировал закончить свой день в больнице. Во время акции протеста ученый был опрокинут полицейскими и получил ранение головы. По словам других участников манифестации, полиция в течение некоторого времени препятствовала подъезду кареты «скорой помощи», которая должна была забрать Цура в больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных