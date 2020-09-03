Революция цимеса

Революция цимесаИзраильской оппозиции надоело правление Нетаньяху
На прошлой неделе газета «Исраэль ха-Йом» сообщила: впервые за 56 лет ни один гражданин Израиля не погиб от рук террористов в течение целого года. Похоже, в ближайшее время главные опасности будут исходить для израильского государства не от внешних врагов, а от внутренних конфликтов между самими израильтянами.
Когда профессор Уриэль Цур, 83-летний биохимик из Реховота, 22 августа отправился на демонстрацию к резиденции израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, он, наверное, не планировал закончить свой день в больнице. Во время акции протеста ученый был опрокинут полицейскими и получил ранение головы. По словам других участников манифестации, полиция в течение некоторого времени препятствовала подъезду кареты «скорой помощи», которая должна была забрать Цура в больницу.