Худший сценарий

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о приближении поколенческой катастрофы: более миллиарда учащихся в 160 странах пострадали от введенных правительствами карантинов, и, если школы не откроются вновь, целое поколение может быть потеряно. 31 августа он выступил с новым предупреждением: пандемия и меры властей по всему миру ставят под угрозу «десятилетия прогресса» в области гендерного равноправия и прав женщин.