Худший сценарий

Худший сценарийПочему катастрофы следуют одна за другой
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о приближении поколенческой катастрофы: более миллиарда учащихся в 160 странах пострадали от введенных правительствами карантинов, и, если школы не откроются вновь, целое поколение может быть потеряно. 31 августа он выступил с новым предупреждением: пандемия и меры властей по всему миру ставят под угрозу «десятилетия прогресса» в области гендерного равноправия и прав женщин.
Глава программы чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керхове предостерегла мировые правительства от возвращения к политике национальных локдаунов. Их экономические, медицинские и социальные издержки были «колоссальными», сказала она. Теперь чиновница ВОЗ рекомендует странам искать «локальные стратегии» борьбы с болезнью. Хотя еще в мае госпожа ван Керхове, наоборот, говорила об опасности преждевременного снятия карантина.