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Совет для МСП

Почему даже в средних компаниях важно создавать советы с независимыми директорами
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Включение в советы директоров крупных компаний независимых директоров определено либо законодательством, либо масштабностью решаемых задач – при условии реального разделения стратегического и операционного менеджмента. Здесь накоплена значительная практика, и компании знают, как организовать работу советов.

А нужен ли совет с независимыми директорами в частных компаниях среднего бизнеса? Мой долгий опыт работы консультантом позволяет однозначно утверждать: да. Такой орган не просто разводит уровни принятия решений, но и обеспечивает «терапию» типичных недугов зрелых компаний – вязкую обыденность, самовлюбленность и отсутствие идей, которые являются убийцами предпринимательского духа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных