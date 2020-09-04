Совет для МСП

А нужен ли совет с независимыми директорами в частных компаниях среднего бизнеса? Мой долгий опыт работы консультантом позволяет однозначно утверждать: да. Такой орган не просто разводит уровни принятия решений, но и обеспечивает «терапию» типичных недугов зрелых компаний – вязкую обыденность, самовлюбленность и отсутствие идей, которые являются убийцами предпринимательского духа.