Сорвавшаяся пушка

Как и ожидалось, история с уже практически подтвержденным отравлением Алексея Навального оказывается крайне токсичной не только для него, но и для репутации страны. При этом она ставит рядового наблюдателя перед неразрешимым вопросом о смысле произошедшего. Последние годы харизма Навального гасла: круг его сторонников сжимался, расследования принимали фоновый характер, политические перспективы казались зыбкими из-за отсутствия позитивной программы и союзников. Теперь в случае его успешного выздоровления произойдет героизация образа, которая создаст этические барьеры для дальнейшей критики и сформирует серьезную эмоциональную поддержку.