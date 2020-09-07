Сорвавшаяся пушка

Сорвавшаяся пушкаКак ситуация с Алексеем Навальным влияет на общество
Как и ожидалось, история с уже практически подтвержденным отравлением Алексея Навального оказывается крайне токсичной не только для него, но и для репутации страны. При этом она ставит рядового наблюдателя перед неразрешимым вопросом о смысле произошедшего. Последние годы харизма Навального гасла: круг его сторонников сжимался, расследования принимали фоновый характер, политические перспективы казались зыбкими из-за отсутствия позитивной программы и союзников. Теперь в случае его успешного выздоровления произойдет героизация образа, которая создаст этические барьеры для дальнейшей критики и сформирует серьезную эмоциональную поддержку.
Нынешняя ситуация рождает подозрение, что внутри самой системы идут сложные, возможно, неконтролируемые процессы. Либо по каким-то неизвестным основаниям она теряет свою устойчивость, поэтому минимизирует все риски, либо срабатывает эффект, который в британской традиции называют loose cannon («сорвавшейся пушкой»). Сам термин появился в морской лексике, когда орудие отвязывается от своего места и начинает кататься по палубе, круша все вокруг; в политическом мире оно означает свойство некой части системы выходить из-под контроля и вести самостоятельную игру (многим вспомнится агент Смит из фильма «Матрица»).