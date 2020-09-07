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Сорвавшаяся пушка

Как ситуация с Алексеем Навальным влияет на общество
Алексей Фирсов
Michael Kappeler / dpa via AP

Как и ожидалось, история с уже практически подтвержденным отравлением Алексея Навального оказывается крайне токсичной не только для него, но и для репутации страны. При этом она ставит рядового наблюдателя перед неразрешимым вопросом о смысле произошедшего. Последние годы харизма Навального гасла: круг его сторонников сжимался, расследования принимали фоновый характер, политические перспективы казались зыбкими из-за отсутствия позитивной программы и союзников. Теперь в случае его успешного выздоровления произойдет героизация образа, которая создаст этические барьеры для дальнейшей критики и сформирует серьезную эмоциональную поддержку.

Нынешняя ситуация рождает подозрение, что внутри самой системы идут сложные, возможно, неконтролируемые процессы. Либо по каким-то неизвестным основаниям она теряет свою устойчивость, поэтому минимизирует все риски, либо срабатывает эффект, который в британской традиции называют loose cannon («сорвавшейся пушкой»). Сам термин появился в морской лексике, когда орудие отвязывается от своего места и начинает кататься по палубе, круша все вокруг; в политическом мире оно означает свойство некой части системы выходить из-под контроля и вести самостоятельную игру (многим вспомнится агент Смит из фильма «Матрица»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных