Гастропатриотизм

ГастропатриотизмКак продукты формируют региональную идентичность
Как показывают социологические исследования, в России, как и во всем мире, растет интерес к местным продуктовым брендам, которые отражают специфику конкретной территории и связаны с ней «генетически». Так, по данным недавнего исследования ЦСП «Платформа» и X5 Retail Group, 54% опрошенных респондентов стараются выбирать продукты, произведенные в своем регионе. Усиливающийся феномен регионального гастропатриотизма все больше мотивирует сети к перестройке своего ассортимента – поиску товаров, которые формируют у покупателя чувство «здесь свое, местное». А поскольку процесс будет развиваться, он ставит перед инфраструктурой потребления новые вызовы – насколько она сможет работать с местной продукцией?
По свидетельству Татьяны Свириденко из сети «Пятерочка», за последние годы ассортимент местных товаров вырос на полках с 20 до 40% – и это далеко не предел. При этом она указывает на сложности локальных производителей, у которых «нет технической базы для работы» – например, возможности перейти на электронный документооборот. «Не хватает также объемов, чтобы поставлять свою продукцию в достаточное количество магазинов, а качество не всегда соответствует данным на этикетке, – говорит она. – Но в любом случае стороны сегодня крайне заинтересованы в сотрудничестве».