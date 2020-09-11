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Гастропатриотизм

Как продукты формируют региональную идентичность
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Как показывают социологические исследования, в России, как и во всем мире, растет интерес к местным продуктовым брендам, которые отражают специфику конкретной территории и связаны с ней «генетически». Так, по данным недавнего исследования ЦСП «Платформа» и X5 Retail Group, 54% опрошенных респондентов стараются выбирать продукты, произведенные в своем регионе. Усиливающийся феномен регионального гастропатриотизма все больше мотивирует сети к перестройке своего ассортимента – поиску товаров, которые формируют у покупателя чувство «здесь свое, местное». А поскольку процесс будет развиваться, он ставит перед инфраструктурой потребления новые вызовы – насколько она сможет работать с местной продукцией?

По свидетельству Татьяны Свириденко из сети «Пятерочка», за последние годы ассортимент местных товаров вырос на полках с 20 до 40% – и это далеко не предел. При этом она указывает на сложности локальных производителей, у которых «нет технической базы для работы» – например, возможности перейти на электронный документооборот. «Не хватает также объемов, чтобы поставлять свою продукцию в достаточное количество магазинов, а качество не всегда соответствует данным на этикетке, – говорит она. – Но в любом случае стороны сегодня крайне заинтересованы в сотрудничестве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных