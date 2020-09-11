Гастропатриотизм

По свидетельству Татьяны Свириденко из сети «Пятерочка», за последние годы ассортимент местных товаров вырос на полках с 20 до 40% – и это далеко не предел. При этом она указывает на сложности локальных производителей, у которых «нет технической базы для работы» – например, возможности перейти на электронный документооборот. «Не хватает также объемов, чтобы поставлять свою продукцию в достаточное количество магазинов, а качество не всегда соответствует данным на этикетке, – говорит она. – Но в любом случае стороны сегодня крайне заинтересованы в сотрудничестве».