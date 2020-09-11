Кредит для МСП стал доступным

Но более важная тенденция – усиливающийся тренд на рост числа заемщиков МСП. То есть если по показателю объема выдач кредитование только по итогам III квартала может выйти на прошлогодний уровень, то по количеству получивших кредиты малых фирм мы уже точно побили рекорды. Число предоставленных в июне кредитов субъектам МСП составило более 190 000 (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза – с июнем 2019 г.), получило кредиты более 160 000 заемщиков (в 1,6 раза больше, чем в мае текущего года, и в 1,9 раза больше, чем в июне 2019 г.).