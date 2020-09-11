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Кредит для МСП стал доступным

Банки рискуют и быстро наращивают кредитование малого бизнеса
Павел Самиев
Растет охват малого бизнеса кредитованием /Денис Гришкин / Ведомости

Разморозка кредитования с июня этого года – после снятия большинства ограничений – произошла не только по отношению к гражданам, но и в сегменте малого бизнеса. В июне объем предоставленных субъектам МСП кредитов составил 607 млрд руб., увеличившись на 35,7% по сравнению с маем. Однако, несмотря на торможение динамики, по итогам II квартала 2020 г. кредитный портфель МСП впервые с 2014 г. превысил 5,2 трлн руб., что на 12% выше показателя II квартала 2019 г. Всего в первом полугодии банки выдали малым и средним предпринимателям 3,3 трлн руб., из них почти 80% (2,6 трлн руб.) приходится на топ-30 банков.

Но более важная тенденция – усиливающийся тренд на рост числа заемщиков МСП. То есть если по показателю объема выдач кредитование только по итогам III квартала может выйти на прошлогодний уровень, то по количеству получивших кредиты малых фирм мы уже точно побили рекорды. Число предоставленных в июне кредитов субъектам МСП составило более 190 000 (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза – с июнем 2019 г.), получило кредиты более 160 000 заемщиков (в 1,6 раза больше, чем в мае текущего года, и в 1,9 раза больше, чем в июне 2019 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных