Кредит для МСП стал доступным

Кредит для МСП стал доступнымБанки рискуют и быстро наращивают кредитование малого бизнеса
Разморозка кредитования с июня этого года – после снятия большинства ограничений – произошла не только по отношению к гражданам, но и в сегменте малого бизнеса. В июне объем предоставленных субъектам МСП кредитов составил 607 млрд руб., увеличившись на 35,7% по сравнению с маем. Однако, несмотря на торможение динамики, по итогам II квартала 2020 г. кредитный портфель МСП впервые с 2014 г. превысил 5,2 трлн руб., что на 12% выше показателя II квартала 2019 г. Всего в первом полугодии банки выдали малым и средним предпринимателям 3,3 трлн руб., из них почти 80% (2,6 трлн руб.) приходится на топ-30 банков.
Но более важная тенденция – усиливающийся тренд на рост числа заемщиков МСП. То есть если по показателю объема выдач кредитование только по итогам III квартала может выйти на прошлогодний уровень, то по количеству получивших кредиты малых фирм мы уже точно побили рекорды. Число предоставленных в июне кредитов субъектам МСП составило более 190 000 (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза – с июнем 2019 г.), получило кредиты более 160 000 заемщиков (в 1,6 раза больше, чем в мае текущего года, и в 1,9 раза больше, чем в июне 2019 г.).