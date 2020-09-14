SoftBank продаст британскую Arm Holdings американской Nvidia

Arm Holdings – один из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры процессоров для портативных и мобильных устройств. Микропроцессорная архитектура Arm широко используется в смартфонах, в том числе компаниями Samsung и Apple. Она также привлекает производителей серверов и компьютеров. Так что покупка Arm серьезно укрепит позиции Nvidia на рынке производителей микропроцессоров. Впрочем, эти позиции и так весьма сильны: видеокарты на мощных чипах американской компании используются в игровой индустрии (например, в приставке Nintendo Switch), научных исследованиях, разработке систем искусственного интеллекта и автономного управления автомобилем, а также в майнинге криптовалют. Arm Holdings же даст Nvidia возможность выйти в массовый сектор.