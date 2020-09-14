Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

SoftBank продаст британскую Arm Holdings американской Nvidia

Японская компания компенсирует неудачи прошлого года
Илья Виноградов

14 сентября японская SoftBank Group, владеющая британской Arm Holdings, может объявить о ее продаже американской компании Nvidia. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Оценка Arm в результате сделки может превысить рекордные $40 млрд. Четыре года назад SoftBank покупала компанию за $32 млрд.

Arm Holdings – один из крупнейших разработчиков и лицензиаров архитектуры процессоров для портативных и мобильных устройств. Микропроцессорная архитектура Arm широко используется в смартфонах, в том числе компаниями Samsung и Apple. Она также привлекает производителей серверов и компьютеров. Так что покупка Arm серьезно укрепит позиции Nvidia на рынке производителей микропроцессоров. Впрочем, эти позиции и так весьма сильны: видеокарты на мощных чипах американской компании используются в игровой индустрии (например, в приставке Nintendo Switch), научных исследованиях, разработке систем искусственного интеллекта и автономного управления автомобилем, а также в майнинге криптовалют. Arm Holdings же даст Nvidia возможность выйти в массовый сектор.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных