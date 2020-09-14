Бренд «Этнический»Национальные меньшинства могут стать хитом потребительского рынка
Правильный выбор целевой аудитории продукта – половина успеха. Но часто производителям не удается в этом вопросе отойти от устойчивых стереотипов. Главной целью становится Москва, ведь здесь много потребителей, большинство из них платежеспособны, а выбор каналов продаж почти бесконечен. Компании тратят деньги на вход в сети, медийную рекламу и промо в магазинах, но часто ожидаемого успеха не достигают: московский потребитель видел уже все и его трудно удивить очередным брендом колбасы или конфет. Нужно искать нишу.
Я уже обращал внимание на 35 млн потребителей, живущих в малых городах России и обделенных вниманием предпринимателей. Есть еще 26 млн россиян, относящихся к различным национальностями, кроме русской. Большинство из них знают и используют в быту родной язык, едят блюда национальной кухни, празднуют особые праздники и имеют специфическое мировоззрение. Не все бренды, созданные для русской аудитории, подходят этим людям, не все маркетинговые коммуникации им понятны или приемлемы.