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Бренд «Этнический»

Национальные меньшинства могут стать хитом потребительского рынка
Андрей Стась
Работа с этническими группами как целевыми рынками – отличная возможность для нестандартно мыслящих предпринимателей и маркетологов создать нишевый продукт /Евгений Разумный / Ведомости

Правильный выбор целевой аудитории продукта – половина успеха. Но часто производителям не удается в этом вопросе отойти от устойчивых стереотипов. Главной целью становится Москва, ведь здесь много потребителей, большинство из них платежеспособны, а выбор каналов продаж почти бесконечен. Компании тратят деньги на вход в сети, медийную рекламу и промо в магазинах, но часто ожидаемого успеха не достигают: московский потребитель видел уже все и его трудно удивить очередным брендом колбасы или конфет. Нужно искать нишу.

Я уже обращал внимание на 35 млн потребителей, живущих в малых городах России и обделенных вниманием предпринимателей. Есть еще 26 млн россиян, относящихся к различным национальностями, кроме русской. Большинство из них знают и используют в быту родной язык, едят блюда национальной кухни, празднуют особые праздники и имеют специфическое мировоззрение. Не все бренды, созданные для русской аудитории, подходят этим людям, не все маркетинговые коммуникации им понятны или приемлемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных