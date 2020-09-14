Бренд «Этнический»

Правильный выбор целевой аудитории продукта – половина успеха. Но часто производителям не удается в этом вопросе отойти от устойчивых стереотипов. Главной целью становится Москва, ведь здесь много потребителей, большинство из них платежеспособны, а выбор каналов продаж почти бесконечен. Компании тратят деньги на вход в сети, медийную рекламу и промо в магазинах, но часто ожидаемого успеха не достигают: московский потребитель видел уже все и его трудно удивить очередным брендом колбасы или конфет. Нужно искать нишу.