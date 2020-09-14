Нетаньяху против глубинного государства

Нетаньяху против глубинного государстваЗа что в действительности воюет премьер Израиля
Израильская прокуратура обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньяху (Биби) в коррупции. Начался суд. Пресса обсуждает, как Биби будет проводить время в элитной тюрьме «Масияху». Премьер ведет контратаки. Он хочет добиться принятия новых законов, которые разрушили бы существующую судебную систему и усилили власть правительства.
Тут у нас дьявол в деталях, и они многое объясняют в нынешнем политическом кризисе в Израиле.
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