Здоровье как товар первой необходимости

Здоровье как товар первой необходимостиПредпринимательские ниши в медицинской сфере
Бенефициарами коронакризиса будут биотехнологии и медицина. Разноречивые мнения о причинах тяжелого течения болезни и возможности появления в скором будущем подобных пандемий станут толчком для множества теоретических и прикладных исследований, некоторым из них суждено вылиться в успешные медицинские предприятия.
Но и «на земле» происходит много интересного – любопытные новости из области медицинского предпринимательства поступают практически каждую неделю.
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