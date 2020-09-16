Здоровье как товар первой необходимости

Бенефициарами коронакризиса будут биотехнологии и медицина. Разноречивые мнения о причинах тяжелого течения болезни и возможности появления в скором будущем подобных пандемий станут толчком для множества теоретических и прикладных исследований, некоторым из них суждено вылиться в успешные медицинские предприятия.