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Киберспорт невысоких достижений

Российский киберспорт уже требует профессионального подхода
Василий Овчинников , советник президента Российского фонда развития информационных технологий РФРИТ
Для работы на перспективу популяризация киберспорта среди школьников и в регионах – самые логичные шаги /Максим Стулов / Ведомости

Киберспорт сейчас – один из самых перспективных, но ненасыщенных рынков в России. Как полноценная индустрия с огромными призовыми, солидными спонсорами и инвесторами, медиаправами и миллионным зрительским интересом, он устойчиво растет в мире последние лет десять. Международные мероприятия проводятся по двум десяткам дисциплин, собирая полные стадионы в Европе, Америке и тем более в Азии. А международные мероприятия – это уже влияние на экономику территорий, где они проводятся, в том числе на событийный туризм.

В России ситуация иная: несмотря на то что наша страна еще в 2001 г. признала киберспорт официальным видом спорта, сегодня популярны всего 3–4 дисциплины. Хотя проводится чемпионат России, присуждаются спортивные разряды, а гонорарам киберспортсменов позавидуют гандболисты, волейболисты и представители других, более классических видов спорта. Сложно строить прогнозы на срок больше трех лет из-за юного возраста самой отрасли, но перспективы неплохие: проникновение интернета растет, а зрителей и участников с каждым годом становится все больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных