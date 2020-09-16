Киберспорт невысоких достижений

Киберспорт сейчас – один из самых перспективных, но ненасыщенных рынков в России. Как полноценная индустрия с огромными призовыми, солидными спонсорами и инвесторами, медиаправами и миллионным зрительским интересом, он устойчиво растет в мире последние лет десять. Международные мероприятия проводятся по двум десяткам дисциплин, собирая полные стадионы в Европе, Америке и тем более в Азии. А международные мероприятия – это уже влияние на экономику территорий, где они проводятся, в том числе на событийный туризм.