С датчиком кислорода, но без адаптера

Технические характеристики часов вкратце такие. Производительность Apple Watch Series 6 благодаря новому двухъядерному процессору S6 SiP на базе A13 Bionic 6 выросла на 20% по сравнению с часами предыдущего поколения. Улучшенный дисплей Retina в 2,5 раза ярче предшественника. Несмотря на увеличенную производительность и яркость, время работы часов не сократилось – Series 6 может проработать до 18 часов (как и предыдущие модели). При этом время зарядки сократилось и теперь составляет всего 1,5 часа. Дизайн часов почти не изменился, модель будет доступна в синем, золотом, сером и красном цветах. В США Apple Watch Series 6 стоят $399, в России – 36 990 руб. Что касается бюджетной версии Apple Watch SE, то она получила дисплей от Series 6 и процессор предыдущего поколения S5. По обещаниям производителя, эта модель будет работать в 2 раза быстрее, чем Apple Watch Series 3. Apple Watch SE будет стоить $279 в США и 24 990 руб. в России. Обе модели часов поступят в продажу 18 сентября.