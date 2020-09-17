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С датчиком кислорода, но без адаптера

Главные отличия новых Apple Watch
Екатерина Максимушкина
Apple Watch – вещь недели /Apple

15 сентября в Театре им. Стива Джобса в Купертино в рамках традиционной презентации новинок Time Flies глава Apple Тим Кук представил две новые модели умных часов: Apple Watch Series 6 и бюджетную версию Apple Watch SE.

Технические характеристики часов вкратце такие. Производительность Apple Watch Series 6 благодаря новому двухъядерному процессору S6 SiP на базе A13 Bionic 6 выросла на 20% по сравнению с часами предыдущего поколения. Улучшенный дисплей Retina в 2,5 раза ярче предшественника. Несмотря на увеличенную производительность и яркость, время работы часов не сократилось – Series 6 может проработать до 18 часов (как и предыдущие модели). При этом время зарядки сократилось и теперь составляет всего 1,5 часа. Дизайн часов почти не изменился, модель будет доступна в синем, золотом, сером и красном цветах. В США Apple Watch Series 6 стоят $399, в России – 36 990 руб. Что касается бюджетной версии Apple Watch SE, то она получила дисплей от Series 6 и процессор предыдущего поколения S5. По обещаниям производителя, эта модель будет работать в 2 раза быстрее, чем Apple Watch Series 3. Apple Watch SE будет стоить $279 в США и 24 990 руб. в России. Обе модели часов поступят в продажу 18 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных