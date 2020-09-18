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Volocopter запустит авиатакси в течение года

В России этот перспективный сегмент не разрабатывается
Андрей Стась
facebook.com/volocopter.e.volo

Немецкий стартап Volocopter, разрабатывающий авиатакси, в течение 12 месяцев планирует начать пробные пассажирские перевозки на своем 18-роторном электрическом аппарате. Он прошел первые испытания в Сингапуре, Хельсинки, Дубае и в Германии, в том числе в немецком городе Брухзале, где базируется сама компания. Сейчас принимаются заявки на 1000 билетов на 15-минутный полет по $355. Летательный аппарат предназначен для одного пассажира и может совершать полеты дальностью до 27 км. В проект уже вложено $55,3 млн.

Тема авиатакси давно занимает бизнес во всем мире. Однако за этим термином часто скрываются разные идеи – от полетов в пределах загруженных пробками городов до обеспечения связи между удаленными территориями. Регулярно всплывает тема авиатакси и в России в связи с острой потребностью возрождения местной авиации, без которой многие территории страны плохо связаны даже со своими областными центрами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных