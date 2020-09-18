Volocopter запустит авиатакси в течение года

Немецкий стартап Volocopter, разрабатывающий авиатакси, в течение 12 месяцев планирует начать пробные пассажирские перевозки на своем 18-роторном электрическом аппарате. Он прошел первые испытания в Сингапуре, Хельсинки, Дубае и в Германии, в том числе в немецком городе Брухзале, где базируется сама компания. Сейчас принимаются заявки на 1000 билетов на 15-минутный полет по $355. Летательный аппарат предназначен для одного пассажира и может совершать полеты дальностью до 27 км. В проект уже вложено $55,3 млн.