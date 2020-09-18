Системная и внесистемная оппозиции могут поменяться местами

Вероятно, успехи административных кандидатов объясняются новыми правилами проведения выборов, когда голосование растянуто на три дня и не поддается контролю. В 23 из 26 регионов от 50 до 80% избирателей проголосовали досрочно. Но такие чудеса политических технологий возможны только при низкой мобилизации избирателей. А явка местами била «рекорды»: в Ярославской области на участки пришло 10,4% имеющих право голоса, в Костромской – 16,1%.