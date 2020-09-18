Системная и внесистемная оппозиции могут поменяться местами

Системная и внесистемная оппозиции могут поменяться местамиДумские выборы 2021 года покажут, получится ли
Несколько побед представителей внесистемной оппозиции и относительный успех партии «Новые люди», пользующейся, по слухам, покровительством администрации президента, но улавливающей растущее недовольство городского среднего класса, стали главным сюрпризом прошедшего единого дня голосования. Системная оппозиция не добилась успехов, несмотря на экономический кризис, падение доходов населения и рейтингов власти.
Вероятно, успехи административных кандидатов объясняются новыми правилами проведения выборов, когда голосование растянуто на три дня и не поддается контролю. В 23 из 26 регионов от 50 до 80% избирателей проголосовали досрочно. Но такие чудеса политических технологий возможны только при низкой мобилизации избирателей. А явка местами била «рекорды»: в Ярославской области на участки пришло 10,4% имеющих право голоса, в Костромской – 16,1%.