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Системная и внесистемная оппозиции могут поменяться местами

Думские выборы 2021 года покажут, получится ли
Алексей Сахнин
Низы копят недовольство, но на выборы не приходят /Максим Стулов / Ведомости

Несколько побед представителей внесистемной оппозиции и относительный успех партии «Новые люди», пользующейся, по слухам, покровительством администрации президента, но улавливающей растущее недовольство городского среднего класса, стали главным сюрпризом прошедшего единого дня голосования. Системная оппозиция не добилась успехов, несмотря на экономический кризис, падение доходов населения и рейтингов власти.

Вероятно, успехи административных кандидатов объясняются новыми правилами проведения выборов, когда голосование растянуто на три дня и не поддается контролю. В 23 из 26 регионов от 50 до 80% избирателей проголосовали досрочно. Но такие чудеса политических технологий возможны только при низкой мобилизации избирателей. А явка местами била «рекорды»: в Ярославской области на участки пришло 10,4% имеющих право голоса, в Костромской – 16,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных