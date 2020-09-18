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Медицинские накопительные счета как альтернатива ОМС

Опыт Сингапура и Китая показывает, что посредники в системе здравоохранения не нужны
Евгений Соколов , д. т. н., заведующий кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана
Андрей Гордеев / Ведомости

Недавно в «Ведомостях» вышла статья о дошедшем до суда конфликте медицинских учреждений и страховых компаний из-за того, что клиники обслуживают «сверхлимитных» пациентов, а потом требуют со страховщиков оплаты расходов. Судьи не прислушались к аргументам врачей о том, что они не вправе отказать в оказании медицинской помощи больным, и приняли сторону страховщиков.

Подобные конфликты изначально заложены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и являются неизбежными. При этом ответом на любую критику системы ОМС становятся заявления, что ничего лучшего и более эффективного человечеством не придумано. Но это не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных