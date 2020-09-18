Медицинские накопительные счета как альтернатива ОМС

Недавно в «Ведомостях» вышла статья о дошедшем до суда конфликте медицинских учреждений и страховых компаний из-за того, что клиники обслуживают «сверхлимитных» пациентов, а потом требуют со страховщиков оплаты расходов. Судьи не прислушались к аргументам врачей о том, что они не вправе отказать в оказании медицинской помощи больным, и приняли сторону страховщиков.