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Лекарство против повторного карантина

Препараты для лечения COVID-19 быстро выводятся на рынок
Иван Чеберко
Коронавир – вещь недели /«Р-Фарм»

11 550 руб. за упаковку – такова объявленная цена за упаковку из 50 таблеток препарата коронавир, предназначенного для лечения COVID-19. Это уже третий российский препарат от коронавирусной инфекции, причем третий аналогичный: коронавир, как и зарегистрированные Минздравом ранее арепливир и авифавир, имеют одно и то же действующее вещество – фавипиравир. Его в начале века создали в Японии и с 2014 г. там же применяют как лекарство от гриппа Avigan. Еще в начале пандемии коронавируса в научной прессе появились работы, указывающие на эффективность фавипиравира при COVID-19. Японские врачи стали назначать Avigan при коронавирусной инфекции. А в Китае, России и США начались испытания препарата на заразившихся коронавирусом. Начал их и сам производитель препарата в Японии – Fujifilm Toyama Chemical.

Быстрее всех справились в России. Производитель «Р-фарм» сообщил, что коронавир позволяет заболевшим добиваться улучшения на 4–8 дней быстрее, чем без него. На основании проведенного исследования (с участием 168 пациентов) «Р-фарм» получил регистрацию и вывел препарат в розницу. А Fujifilm Toyama Chemical сообщила о завершении испытаний только 21 сентября. Выводы у японцев совпадают с российскими: препарат эффективен против COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных