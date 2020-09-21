Лекарство против повторного карантина

11 550 руб. за упаковку – такова объявленная цена за упаковку из 50 таблеток препарата коронавир, предназначенного для лечения COVID-19. Это уже третий российский препарат от коронавирусной инфекции, причем третий аналогичный: коронавир, как и зарегистрированные Минздравом ранее арепливир и авифавир, имеют одно и то же действующее вещество – фавипиравир. Его в начале века создали в Японии и с 2014 г. там же применяют как лекарство от гриппа Avigan. Еще в начале пандемии коронавируса в научной прессе появились работы, указывающие на эффективность фавипиравира при COVID-19. Японские врачи стали назначать Avigan при коронавирусной инфекции. А в Китае, России и США начались испытания препарата на заразившихся коронавирусом. Начал их и сам производитель препарата в Японии – Fujifilm Toyama Chemical.