Конопля вместо хлопка

В Узбекистане экспорт хлопка-сырца давал в середине нулевых до 30% валютных поступлений, играя ту же роль, которую в других странах играет нефть, но с одной особенностью: производство хлопка везде и всегда создавало экономику принудительного труда. Власти Узбекистана сгоняют сотни тысяч бюджетников, студентов и школьников на хлопковые поля, где они вручную собирают «белое богатство» страны, – почти так же, как это делали белые плантаторы Южных штатов со своими рабами. Кроме того, цементируя автократию и подневольный труд, хлопок буквально опустошает землю. Крупнейшая экологическая катастрофа в Азии – солончаковая пустыня на месте бывшего Аральского моря – стала итогом экстенсивного расширения хлопковых плантаций.