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Конопля вместо хлопка

Смена главной культуры Средней Азии стремительно преображает регион
Фарид Мамедов , журналист
Pixabay

На протяжении полутора столетий ключевую роль в развитии региона играла его главная сельскохозяйственная культура – хлопок. Но сейчас у хлопка появился конкурент. Во многих областях его может вытеснить конопля. И это может иметь уже очень быстрые последствия для экономики, политики и экологии территории.

В Узбекистане экспорт хлопка-сырца давал в середине нулевых до 30% валютных поступлений, играя ту же роль, которую в других странах играет нефть, но с одной особенностью: производство хлопка везде и всегда создавало экономику принудительного труда. Власти Узбекистана сгоняют сотни тысяч бюджетников, студентов и школьников на хлопковые поля, где они вручную собирают «белое богатство» страны, – почти так же, как это делали белые плантаторы Южных штатов со своими рабами. Кроме того, цементируя автократию и подневольный труд, хлопок буквально опустошает землю. Крупнейшая экологическая катастрофа в Азии – солончаковая пустыня на месте бывшего Аральского моря – стала итогом экстенсивного расширения хлопковых плантаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных