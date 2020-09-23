«Космокурс» не получил контракт от «Роскосмоса»

Тендер она ожидаемо не выиграла, так как другие конкурсанты – Центр Хруничева и РКЦ «Прогресс» – имеют в отличие от «Космокурса» огромный опыт производства ракет (в случае с «Хруничевым» можно говорить и об обширном опыте создания новых). Контракт от «Роскосмоса» получит РКЦ «Прогресс» (ракету он обещает сделать за 407 млн руб.). Зато «Космокурс» (который, кстати, предлагал цену вдвое меньше – 203 млн руб.) получил порцию заслуженного внимания СМИ, поскольку действительно впервые полностью частная компания – по сути, стартап – участвовала в подобном тендере.