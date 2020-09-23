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«Космокурс» не получил контракт от «Роскосмоса»

Зато получил порцию внимания СМИ
Иван Чеберко
«Космокурс» — компания недели

К участию в конкурсе за право создать ракету с возвращаемой первой ступенью «Роскосмос» впервые допустил частную компанию – «Космокурс».

Тендер она ожидаемо не выиграла, так как другие конкурсанты – Центр Хруничева и РКЦ «Прогресс» – имеют в отличие от «Космокурса» огромный опыт производства ракет (в случае с «Хруничевым» можно говорить и об обширном опыте создания новых). Контракт от «Роскосмоса» получит РКЦ «Прогресс» (ракету он обещает сделать за 407 млн руб.). Зато «Космокурс» (который, кстати, предлагал цену вдвое меньше – 203 млн руб.) получил порцию заслуженного внимания СМИ, поскольку действительно впервые полностью частная компания – по сути, стартап – участвовала в подобном тендере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных