«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу на создание ракеты

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания планирует создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 производства Space X по количеству пусков в десять раз, передавало «РИА Новости».