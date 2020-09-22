«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу на создание ракеты
Российская компания «Космокурс» примет участие в конкурсе госкорпорации «Роскосмос» по созданию на космодроме «Восточный» эскиза метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ», следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
Помимо «Космокурса» в конкурсе также примут участие РКЦ «Прогресс» и Центр имени Хруничева.
Начальная цена контракта, по данным сайта госзакупок, составляет 407 млн руб.
В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания планирует создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 производства Space X по количеству пусков в десять раз, передавало «РИА Новости».