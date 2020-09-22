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«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу на создание ракеты

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Российская компания «Космокурс» примет участие в конкурсе госкорпорации «Роскосмос» по созданию на космодроме «Восточный» эскиза метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ», следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Помимо «Космокурса» в конкурсе также примут участие РКЦ «Прогресс» и Центр имени Хруничева.

Начальная цена контракта, по данным сайта госзакупок, составляет 407 млн руб.

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания планирует создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 производства Space X по количеству пусков в десять раз, передавало «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных