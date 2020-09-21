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«Роскосмос» оценил вероятность падения спутника «Монитор-Э» на Землю

Ведомости

Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения «Монитор-Э» крайне мала, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Учитывая массу и размеры данного космического аппарата, вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов крайне мала. Данный космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора», ‒ цитирует «РИА Новости» собеседника.

Он рассказал, ссылаясь на информацию главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, что 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск «Монитор-Э» должен войти в плотные слои атмосферы.

Ракета-носитель «Рокот» со спутником «Монитор-Э» стартовала с космодрома Плесецк в августе 2005 г. Позднее спутник со стартовой массой 750 кг был выведен на орбиту. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы, и он прекратил работу в 2011 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных