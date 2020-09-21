«Роскосмос» оценил вероятность падения спутника «Монитор-Э» на Землю
Вероятность падения на Землю обломков неработоспособного российского спутника наблюдения «Монитор-Э» крайне мала, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Учитывая массу и размеры данного космического аппарата, вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов крайне мала. Данный космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора», ‒ цитирует «РИА Новости» собеседника.
Он рассказал, ссылаясь на информацию главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, что 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск «Монитор-Э» должен войти в плотные слои атмосферы.
Ракета-носитель «Рокот» со спутником «Монитор-Э» стартовала с космодрома Плесецк в августе 2005 г. Позднее спутник со стартовой массой 750 кг был выведен на орбиту. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы, и он прекратил работу в 2011 г.