«Роскосмос» оценил вероятность падения спутника «Монитор-Э» на Землю

Ракета-носитель «Рокот» со спутником «Монитор-Э» стартовала с космодрома Плесецк в августе 2005 г. Позднее спутник со стартовой массой 750 кг был выведен на орбиту. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы, и он прекратил работу в 2011 г.