«Роскосмос» усомнился в данных о существовании жизни на Венере

«Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете», – говорится в сообщении. Блошенко отметил, что достоверные научные данные на этот счет могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры.