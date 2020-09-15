«Роскосмос» усомнился в данных о существовании жизни на Венере
Обнаружение в атмосфере Венеры фосфина не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко.
«Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете», – говорится в сообщении. Блошенко отметил, что достоверные научные данные на этот счет могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры.
Ранее Королевское астрономическое общество сообщило об обнаружении в атмосфере Венеры газа под названием фосфин. Его присутствие может указывать на наличие жизни в облаках планеты. Позже директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter заявил, что обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее существенным обоснованием существования внеземной жизни.