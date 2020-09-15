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«Роскосмос» усомнился в данных о существовании жизни на Венере

Ведомости

Обнаружение в атмосфере Венеры фосфина не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко.

«Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не может считаться объективным доказательством наличия жизни на планете», – говорится в сообщении. Блошенко отметил, что достоверные научные данные на этот счет могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры.

Ранее Королевское астрономическое общество сообщило об обнаружении в атмосфере Венеры газа под названием фосфин. Его присутствие может указывать на наличие жизни в облаках планеты. Позже директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter заявил, что обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее существенным обоснованием существования внеземной жизни.

Ранее по теме: Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных