Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

Вчера, 14 сентября, Королевское астрономическое общество сообщило об обнаружении в атмосфере Венеры газа под названием фосфин. Его присутствие может указывать на наличие жизни в облаках планеты. Позже директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter заявил, что обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее существенным обоснованием существования внеземной жизни. Брайденстайн напомнил, что около 10 лет назад НАСА обнаружило микробную жизнь на высоте 120 000 футов в верхних слоях атмосферы Земли.