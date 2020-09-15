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Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

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Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке «HeliRussia-2020» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру», ‒ цитирует Рогозина ТАСС. Глава «Роскосмоса» также отметил, что «Венера ‒ это русская планета», и напомнил, что проекты миссий по этой планете включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на 2021‒2030 гг.

Ранее руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщил, что в России разработают новую программу по исследованию Венеры, которая подразумевает отправку на планету как минимум трех научных аппаратов. 

Вчера, 14 сентября, Королевское астрономическое общество сообщило об обнаружении в атмосфере Венеры газа под названием фосфин. Его присутствие может указывать на наличие жизни в облаках планеты. Позже директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter заявил, что обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее существенным обоснованием существования внеземной жизни. Брайденстайн напомнил, что около 10 лет назад НАСА обнаружило микробную жизнь на высоте 120 000 футов в верхних слоях атмосферы Земли.

Ранее по теме: «Роскосмос» увеличил чистую прибыль на 29% до 12,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных