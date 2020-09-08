«Роскосмос» увеличил чистую прибыль на 29% до 12,5 млрд рублей
Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2019 г. увеличилась на 28,7% и составила 12,5 млрд руб. против 9,7 млрд руб. годом ранее, следует из годового отчета госкорпорации.
Выручка «Роскосмоса» за прошедший год составила 22,2 млрд руб. Этот показатель сократился на 31% по сравнению с 32,3 млрд руб. за 2018 г.
В свою очередь валовая прибыль корпорации в 2019 г. также сократилась почти в два раза и составила 10 млрд руб. против 19,2 млрд годом ранее.
25 августа Минфин России раскритиковал эффективность использования «Роскосмосом» выделенных государством средств. По данным ведомства, по состоянию на 11 августа госкорпорация «Роскосмос» использовала 35,3% бюджетных средств, выделенных на этот год, в 2019 г. показатель составил 81%. Около 180 млрд руб. бюджетных средств лежат на счетах организаций ракетно-космической промышленности.