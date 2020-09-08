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«Роскосмос» увеличил чистую прибыль на 29% до 12,5 млрд рублей

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Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2019 г. увеличилась на 28,7% и составила 12,5 млрд руб. против 9,7 млрд руб. годом ранее, следует из годового отчета госкорпорации.

Выручка «Роскосмоса» за прошедший год составила 22,2 млрд руб. Этот показатель сократился на 31% по сравнению с 32,3 млрд руб. за 2018 г.

В свою очередь валовая прибыль корпорации в 2019 г. также сократилась почти в два раза и составила 10 млрд руб. против 19,2 млрд годом ранее.

25 августа Минфин России раскритиковал эффективность использования «Роскосмосом» выделенных государством средств. По данным ведомства, по состоянию на 11 августа госкорпорация «Роскосмос» использовала 35,3% бюджетных средств, выделенных на этот год, в 2019 г. показатель составил 81%. Около 180 млрд руб. бюджетных средств лежат на счетах организаций ракетно-космической промышленности.

Ранее по теме: Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных