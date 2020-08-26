Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

Аргументы Минфина о том, что на август кассовое исполнение бюджета составило лишь 35,3%, не вполне состоятельны, говорит источник в космической промышленности. Жесткие правила заключения контрактов, в первую очередь в области гособоронзаказа, закономерно каждый год приводят к такому результату и этот показатель достигает более-менее нормального уровня лишь к концу года, указывает собеседник «Ведомостей». В то же время в отрасли есть и объективные проблемы с задержкой множества программ по техническим причинам, неспособностью ряда предприятий выполнить заказы в срок, большие сложности с организацией капитального строительства, которое ведется «Роскосмосом», в первую очередь на космодроме «Восточный», продолжает он. Однако попытки срезать финансирование на основе формальных показателей приведет только к дальнейшему затягиванию сроков исполнения программ и продолжению долгостроев, заключает собеседник «Ведомостей».