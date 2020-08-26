Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходовСокращение приведет к дальнейшему затягиванию сроков выполнения космических программ
Публичная полемика по поводу финансирования космических программ разразилась 15 августа между гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и Министерством финансов. «Мы должны осенью закончить все переговоры с Министерством финансов. Параметры финансирования Федеральной космической программы (ФКП; действует с 2016 по 2025 г. – «Ведомости») до 2025 г. должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 г. должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением доходов федерального бюджета», – заявил Рогозин (цитата по ТАСС).
Вслед за этим на сайте Минфина был опубликован ответный пресс-релиз этого ведомства. «На сегодняшний день наиболее актуальным является не вопрос увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств. Министр финансов [Антон] Силуанов не раз отмечал, что недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах. Средства должны своевременно доводиться на запланированные цели либо перенаправляться на срочные мероприятия», – говорится в пресс-релизе.
По сообщению Минфина, кассовое исполнение расходов «Роскосмоса» по итогам 2018 г. составило 84,2%, по итогам 2019 г. – 81%, а по состоянию на 11 августа текущего года – 35,3%. При этом порядка 180 млрд руб. средств федерального бюджета на данный момент, по оценке Минфина, находится на счетах предприятий, входящих в состав «Роскосмоса». «На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности Корпорации по расходам федерального бюджета. Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию ФКП», – говорится в пресс-релизе Минфина. Представитель «Роскосмоса» сообщил «Ведомостям», что не будет комментировать этот пресс-релиз.
В опубликованном в июле Минфином в ходе бюджетного процесса документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» указывалось, что расходы на реализацию космических программ на период 2021–2023 гг. из-за выпадения доходов бюджета могут быть дополнительно сокращены еще на 60 млрд руб. Это предложение также подверглось критике со стороны «Роскосмоса».
Новые контракты
На форуме «Армия-2020» в Кубинке подписаны контракты и дополнения к ранее заключенным контрактам с Минобороны на поставку военной техники на сумму 1,16 трлн руб., сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. По информации «Ведомостей», среди них контракты на 30 истребителей Су-35С, 24 бомбардировщика Су-34, 25 учебных самолетов Як-130 и 20 DA-42Т, 14 военно-транспортных Ил-76МД-90А и два Ил-112В для ВКС и 21 истребитель Су-30СМ2 для морской авиации. Кроме того, подписаны контракты на восемь корветов проекта 20380, два корвета проекта 20385, два фрегата проекта 22350, по одной дизельной подлодке проектов 636 и 677, дополнительное соглашение к контракту на ремонт и модернизацию крейсера «Адмирал Нахимов» и атомных подлодок проекта 971, модернизацию танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ, закупку БМП-3 и др.
Аргументы Минфина о том, что на август кассовое исполнение бюджета составило лишь 35,3%, не вполне состоятельны, говорит источник в космической промышленности. Жесткие правила заключения контрактов, в первую очередь в области гособоронзаказа, закономерно каждый год приводят к такому результату и этот показатель достигает более-менее нормального уровня лишь к концу года, указывает собеседник «Ведомостей». В то же время в отрасли есть и объективные проблемы с задержкой множества программ по техническим причинам, неспособностью ряда предприятий выполнить заказы в срок, большие сложности с организацией капитального строительства, которое ведется «Роскосмосом», в первую очередь на космодроме «Восточный», продолжает он. Однако попытки срезать финансирование на основе формальных показателей приведет только к дальнейшему затягиванию сроков исполнения программ и продолжению долгостроев, заключает собеседник «Ведомостей».