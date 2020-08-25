Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

Ранее «Ведомости» сообщали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Минфином документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы. Из них самое большое сокращение – 20 млрд руб. – возможно в расходах на космические программы. Также ведомство может сократить финансирование разработок ракетной техники на 2,96 млрд руб. Единственная статья расходов, которую Минфин допускает увеличить, – развитие космодромов.