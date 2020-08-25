Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России
Дальнейшее сокращение финансирования космической отрасли России грозит ее деградацией, заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС, комментируя сокращение затрат на Федеральную космическую программу (ФКП) до 2025 г. на 150 млрд руб.
«Сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства», – сказал Рогозин, уточнив, что к осени «Роскосмос» должен завершить консультации с Минфином о финансировании ФКП.
«По паспорту ФКП до 2025 г. должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», – сказал Рогозин.
Ранее «Ведомости» сообщали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Минфином документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы. Из них самое большое сокращение – 20 млрд руб. – возможно в расходах на космические программы. Также ведомство может сократить финансирование разработок ракетной техники на 2,96 млрд руб. Единственная статья расходов, которую Минфин допускает увеличить, – развитие космодромов.