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Рогозин заявил о риске деградации космической отрасли России

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Дальнейшее сокращение финансирования космической отрасли России грозит ее деградацией, заявил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС, комментируя сокращение затрат на Федеральную космическую программу (ФКП) до 2025 г. на 150 млрд руб.

«Сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства», – сказал Рогозин, уточнив, что к осени «Роскосмос» должен завершить консультации с Минфином о финансировании ФКП.

«По паспорту ФКП до 2025 г. должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», – сказал Рогозин.

Ранее «Ведомости» сообщали, что расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Минфином документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы. Из них самое большое сокращение – 20 млрд руб. – возможно в расходах на космические программы. Также ведомство может сократить финансирование разработок ракетной техники на 2,96 млрд руб. Единственная статья расходов, которую Минфин допускает увеличить, – развитие космодромов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных