Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

«Сбер» vs. «Яндекс»

На российском рынке началась битва суперплатформ
Алексей Фирсов
Глава «Сбербанка» Герман Греф и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож /Евгений Разумный / Ведомости

Удивительным образом совпали по времени ребрендинг Сбербанка (теперь уже, стало быть, «Сбера»), урезавшего наполовину свое имя, и сообщение о покупке «Тинькофф банка» «Яндексом», прибавившим себе новую сущность. Оба эти события символичны, и оба отражают процесс формирования цифровых экосистем, гражданином которых становится современный человек. Причем здесь гражданство можно выбирать.

В социальных сетях много иронии по поводу ребрендинга «Сбера», но сарказм скользит по поверхности, касаясь лишь логотипа. Речь ведь не о смене вывески, а о символическом закреплении процесса, который банк реализовывал последние пять лет, и обретении своей новой сущности – бесшовности переходов между сферами потребления и погружением человека вглубь цифровой воронки. Потребителю может многое не нравиться в реальном мире, но у него всегда есть выход – иконка в мобильном телефоне, нырнув в которую он оказывается в другой реальности, где все просто и удобно и где результат, как правило, гарантирован нажатием клавиш. За реальным миром остается функция вбрасывать в эту систему топливо – деньги.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных