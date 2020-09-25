«Сбер» vs. «Яндекс»

В социальных сетях много иронии по поводу ребрендинга «Сбера», но сарказм скользит по поверхности, касаясь лишь логотипа. Речь ведь не о смене вывески, а о символическом закреплении процесса, который банк реализовывал последние пять лет, и обретении своей новой сущности – бесшовности переходов между сферами потребления и погружением человека вглубь цифровой воронки. Потребителю может многое не нравиться в реальном мире, но у него всегда есть выход – иконка в мобильном телефоне, нырнув в которую он оказывается в другой реальности, где все просто и удобно и где результат, как правило, гарантирован нажатием клавиш. За реальным миром остается функция вбрасывать в эту систему топливо – деньги.