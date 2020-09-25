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Рабочие против коммунистов

40 лет назад в Польше возник независимый профсоюз «Солидарность»
Александр Шубин , историк
Забастовка на верхи им. Владимира Ленина в августе 1980 года /Wikimedia

В условиях кризиса жанра цветных революций все большее значение приобретает старая добрая идея всеобщей политической стачки. В начале ХХ в. рабочий класс был тараном левой оппозиции, который бил в стену монархических режимов и капитализма. Тогда коммунисты, провозглашавшие государство рабочего класса, не догадывались, что тот же таран может ударить и по их собственному режиму.

Сила рабочего класса в том, что он сконцентрирован на предприятии. Если труженики бастуют, их трудно игнорировать, и не только из-за ущерба производству. Во время забастовки они собираются в организованную массу, с которой властям сложно что-то сделать. Пока стачка носит чисто экономический характер, это не страшно для системы: можно, например, пойти на частные уступки по зарплате, которые потом съест инфляция, и т. п. Другое дело, если рабочий класс готов выйти на политический бой даже в ущерб собственным интересам. Ведь забастовка бьет по карману рабочего и при политической борьбе не приносит дивидендов даже в случае победы, да и самой победой воспользуются оппозиционные элиты, а не сами рабочие. Но если режим достал рабочий класс и тот начинает политическую стачку – у режима плохо дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных