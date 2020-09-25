Рабочие против коммунистов

Сила рабочего класса в том, что он сконцентрирован на предприятии. Если труженики бастуют, их трудно игнорировать, и не только из-за ущерба производству. Во время забастовки они собираются в организованную массу, с которой властям сложно что-то сделать. Пока стачка носит чисто экономический характер, это не страшно для системы: можно, например, пойти на частные уступки по зарплате, которые потом съест инфляция, и т. п. Другое дело, если рабочий класс готов выйти на политический бой даже в ущерб собственным интересам. Ведь забастовка бьет по карману рабочего и при политической борьбе не приносит дивидендов даже в случае победы, да и самой победой воспользуются оппозиционные элиты, а не сами рабочие. Но если режим достал рабочий класс и тот начинает политическую стачку – у режима плохо дело.