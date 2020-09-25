Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Благодаря сделке с «Яндексом» Тиньков решил все свои задачи

Теперь он может заняться своим новым «главным проектом»
Юрий Кацман
Олег Тиньков — человек недели /Сергей Портер / Ведомости

В июне 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме Олег Тиньков полушутя предложил Аркадию Воложу объединить бизнес. «Если мы объединимся с «Яндексом» в широком смысле, то капитализация объединенной компании будет более $20 млрд и Сбербанку мало не покажется, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях», – сказал тогда Тиньков. Спустя год с небольшим, 22 сентября 2020 г., было официально объявлено, что «Яндекс» и «Тинькофф банк» принципиально договорились о сделке, стоимость которой, по предварительным оценкам, составит $5,48 млрд (50%, как предполагается, «Яндекс» заплатит за банк деньгами, 50% – своими акциями).

И – будто специально – об этом стало известно за два дня до знаменательной конференции Сбербанка, на которой тот объявил о сокращении своего имени до «Сбер» в связи с «самой масштабной трансформацией в своей истории» и «превращением в полноценную технологическую компанию» (см. стр. 01). В июне этого года «Яндекс» и «Сбер» (тогда еще Сбербанк) заявили о прекращении партнерства и разделе совместных активов. То есть, едва завершив развод со «Сбером», «Яндекс» заместил банковский функционал в своей экосистеме, договорившись о покупке «Тинькофф банка».

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных