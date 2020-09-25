Благодаря сделке с «Яндексом» Тиньков решил все свои задачи

Благодаря сделке с «Яндексом» Тиньков решил все свои задачиТеперь он может заняться своим новым «главным проектом»
В июне 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме Олег Тиньков полушутя предложил Аркадию Воложу объединить бизнес. «Если мы объединимся с «Яндексом» в широком смысле, то капитализация объединенной компании будет более $20 млрд и Сбербанку мало не покажется, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях», – сказал тогда Тиньков. Спустя год с небольшим, 22 сентября 2020 г., было официально объявлено, что «Яндекс» и «Тинькофф банк» принципиально договорились о сделке, стоимость которой, по предварительным оценкам, составит $5,48 млрд (50%, как предполагается, «Яндекс» заплатит за банк деньгами, 50% – своими акциями).
И – будто специально – об этом стало известно за два дня до знаменательной конференции Сбербанка, на которой тот объявил о сокращении своего имени до «Сбер» в связи с «самой масштабной трансформацией в своей истории» и «превращением в полноценную технологическую компанию» (см. стр. 01). В июне этого года «Яндекс» и «Сбер» (тогда еще Сбербанк) заявили о прекращении партнерства и разделе совместных активов. То есть, едва завершив развод со «Сбером», «Яндекс» заместил банковский функционал в своей экосистеме, договорившись о покупке «Тинькофф банка».