Благодаря сделке с «Яндексом» Тиньков решил все свои задачи

И – будто специально – об этом стало известно за два дня до знаменательной конференции Сбербанка, на которой тот объявил о сокращении своего имени до «Сбер» в связи с «самой масштабной трансформацией в своей истории» и «превращением в полноценную технологическую компанию» (см. стр. 01). В июне этого года «Яндекс» и «Сбер» (тогда еще Сбербанк) заявили о прекращении партнерства и разделе совместных активов. То есть, едва завершив развод со «Сбером», «Яндекс» заместил банковский функционал в своей экосистеме, договорившись о покупке «Тинькофф банка».