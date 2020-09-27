Финтех по-русски

Фонд принял участие в четвертом раунде инвестиций в компанию Robinhood – онлайн-платформу, с помощью которой клиенты-миллениалы могут торговать акциями публичных компаний без комиссии. Оценка компании по результатам раунда составила $11,7 млрд. Вторая сделка фонда – также американский стартап Greenlight Financial Technology, который помогает родителям воспитывать в детях ответственное отношение к персональным финансам. Компания выпускает дебетовую карту для детей и подростков, которой родители управляют через приложение, выбирая магазины, в которых их дети могут тратить деньги, и контролируя операции и состояние счета. Эта компания была оценена в $1,2 млрд.