Когда рухнет «ржавая крепость»

В градостроительном сообществе уже давно обсуждается необходимость сместить вектор развития городов от растягивания периферий к эффективному вовлечению в редевелопмент центральных территорий. В крупных городах наблюдается дефицит земли под строительство в центре, при этом огромные пространства фактически оказываются выпавшими из городской ткани и исключенными из оборота – их занимают гаражи, парковки, устаревшие офисные пространства и различные объекты теневой экономики.