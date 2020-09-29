Когда рухнет «ржавая крепость»Минэкономразвития облегчает изъятие земель под заброшенными заводами для редевелопмента
Минэкономразвития разработало новые стандарты комплексного развития городских территорий. Они позволят упростить взаимодействие между ведомствами, сократить сроки подготовки градостроительной документации и усовершенствовать механизм изъятия объектов и земельных участков для реновации. Прежде всего новые правила призваны систематизировать и ускорить редевелопмент так называемых ржавых поясов – бывших заводов, автотранспортных баз и других промышленных и утилитарных зон. Расположенные в центральных районах, они стали проблемой для многих российских городов.
В градостроительном сообществе уже давно обсуждается необходимость сместить вектор развития городов от растягивания периферий к эффективному вовлечению в редевелопмент центральных территорий. В крупных городах наблюдается дефицит земли под строительство в центре, при этом огромные пространства фактически оказываются выпавшими из городской ткани и исключенными из оборота – их занимают гаражи, парковки, устаревшие офисные пространства и различные объекты теневой экономики.