Карабах: идеальное время для войны

После распада СССР население Азербайджана выросло в 1,5 раза, а Армении – сократилось на одну шестую. Благодаря каспийской нефти экономика Азербайджана в 4 раза больше армянской. Военный бюджет Баку больше всего бюджета Республики Армении. Это превосходство медленно нарастало год за годом и могло бы нарастать и дальше, но военное руководство в Баку решило, что момент реализовать свое преимущество настал именно сейчас.