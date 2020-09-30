Карабах: идеальное время для войны

Карабах: идеальное время для войныСтабильность по принципу «плохой мир лучше доброй войны» вдруг обесценилась, и не только в Закавказье
После распада СССР население Азербайджана выросло в 1,5 раза, а Армении – сократилось на одну шестую. Благодаря каспийской нефти экономика Азербайджана в 4 раза больше армянской. Военный бюджет Баку больше всего бюджета Республики Армении. Это превосходство медленно нарастало год за годом и могло бы нарастать и дальше, но военное руководство в Баку решило, что момент реализовать свое преимущество настал именно сейчас.
В 2016 г. «четырехдневная война» в Карабахе в значительной мере была вызвана социально-экономическими проблемами азербайджанского правительства, вызванными падением цен на нефть. Острое социальное недовольство и массовые акции протеста, спровоцированные девальвацией маната и вспышкой инфляции, подтолкнули власти к «маленькой победоносной войне». Сейчас ситуация в Азербайджане выглядит более стабильной. Но спокойствие обманчиво.