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Карабах: идеальное время для войны

Стабильность по принципу «плохой мир лучше доброй войны» вдруг обесценилась, и не только в Закавказье
Алексей Сахнин
Дом в городе Тертер, пострадавший от боев в районе Нагорно-Карабахской Республики /РИА Новости

После распада СССР население Азербайджана выросло в 1,5 раза, а Армении – сократилось на одну шестую. Благодаря каспийской нефти экономика Азербайджана в 4 раза больше армянской. Военный бюджет Баку больше всего бюджета Республики Армении. Это превосходство медленно нарастало год за годом и могло бы нарастать и дальше, но военное руководство в Баку решило, что момент реализовать свое преимущество настал именно сейчас.

В 2016 г. «четырехдневная война» в Карабахе в значительной мере была вызвана социально-экономическими проблемами азербайджанского правительства, вызванными падением цен на нефть. Острое социальное недовольство и массовые акции протеста, спровоцированные девальвацией маната и вспышкой инфляции, подтолкнули власти к «маленькой победоносной войне». Сейчас ситуация в Азербайджане выглядит более стабильной. Но спокойствие обманчиво.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных