Армения обвинила Турцию в сбитии своего штурмовика в армянском воздушном пространстве

Вскоре это сообщение было опровергнуто сначала министерством обороны Турции, а затем и Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил 29 сентября в программе «60 минут» телеканала «Россия», что рядом с Карабахом «нет никаких истребителей F-16». В свою очередь премьер-министр Армении в той же программе заявил, что Азербайджан наносит удары по территории Армении и есть жертвы. Еще 28 сентября армянская сторона заявила об ударе по территории воинской части в городе Варденис, а также по автобусу в этом районе, в результате чего погиб его водитель.