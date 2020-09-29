Армения обвинила Турцию в сбитии своего штурмовика в армянском воздушном пространстве

Армения обвинила Турцию в сбитии своего штурмовика в армянском воздушном пространствеНо это вряд ли приведет к вмешательству в конфликт ОДКБ
Министерство обороны Армении сообщило 29 сентября, что в 10.30 утра по местному времени (совпадает с московским) турецким истребителем F-16 был сбит над территорией Армении штурмовик Су-25, совершавший полет для выполнения боевого задания. При этом пилот Су-25 погиб. По информации минобороны Армении, F-16 взлетел с аэродрома Гянджа на северо-востоке Азербайджана и поразил Cу-25 ракетой с расстояния примерно 60 км.
Вскоре это сообщение было опровергнуто сначала министерством обороны Турции, а затем и Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил 29 сентября в программе «60 минут» телеканала «Россия», что рядом с Карабахом «нет никаких истребителей F-16». В свою очередь премьер-министр Армении в той же программе заявил, что Азербайджан наносит удары по территории Армении и есть жертвы. Еще 28 сентября армянская сторона заявила об ударе по территории воинской части в городе Варденис, а также по автобусу в этом районе, в результате чего погиб его водитель.
Армения входит в состав Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Согласно тексту статьи 4 этого договора, «если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами- участниками как агрессия <...> на все государства – участники настоящего Договора». При этом территория Нагорного Карабаха, где с 29 сентября идут основные бои, официально не признается территорией Армении государствами – членами ОДКБ, в том числе и Россией. Стычки и инциденты происходят в эти дни и на границах Армении и Азербайджана, происходили они и ранее, однако Армения впервые обвинила во враждебном военном акте против своей территории третью страну – Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 29 сентября до инцидента с армянским самолетом воздержался от ответа на вопрос о необходимости реакции ОДКБ на события в зоне Нагорного Карабаха.
На вопрос «Ведомостей» после инцидента, возможно ли изменение позиции России в отношении реакции ОДКБ в связи с этим событием, Песков ответил: -«По-прежнему воздерживаюсь от ответа на этот вопрос».
По словам эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова, ОДКБ, если к ней поступит запрос об оказании помощи, в соответствии с договором обязана его рассмотреть, но решение может принять только консенсусом. «Я думаю, организации трудно будет добиться даже единогласного осуждения Азербайджана, не то что оказания непосредственной военной помощи Армении, по уровню внутриблоковой дисциплины ОДКБ далеко не НАТО, единство которого тоже часто под вопросом», – разъясняет эксперт.
Что же до формулы статьи 4 договора «агрессия против одной страны рассматривается как агрессия против блока», то и тут тоже все непросто, продолжает Ермаков. Несогласные с наказанием Азербайджана могут заявить, что нынешняя война – не агрессия, а восстановление территориальной целостности с азербайджанской стороны, а что там случилось с армянским Су-25, неизвестно, полагает он.
По словам дипломатического источника «Ведомостей», очевидный кандидат на роль такого тормоза в механизме ОДКБ – Белоруссия, несмотря на тяжелое положение ее президента Александра Лукашенко. Белорусский президент открыто заявлял, что Азербайджан дал ему кредит для оплаты поставленного «Газпромом» газа 10 лет назад. За этот же период поставки белорусских вооружений в Азербайджан, прежде всего средств ПВО и шасси грузовиков, а также созданных с помощью Китая дальнобойных ракетных систем «Полонез», превысили $1 млрд, говорит собеседник «Ведомостей».
Технически Россия, которая имеет объединенную систему ПВО с Арменией, с помощью этой системы или других средств разведки могла бы точно установить, виноват ли в инциденте турецкий истребитель или, скажем, азербайджанский МиГ-29, а может, и вообще дальнобойная система ПВО, которые есть в Азербайджане, говорит источник, близкий к Минобороны России. Но неизвестно, удалось ли это, и непонятно, будет ли Россия это подтверждать, говорит он.