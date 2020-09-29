Армения заявила о готовности использовать оружие широкого радиуса поражения

«Применение ТОС, Смерч и других крупнокалиберных систем (армией Азербайджана — ред.) меняет логику и объем военных действий, поднимая их на новый уровень. В связи с этим министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы вынуждены использовать виды вооружения и военной техники, оказывающие большое влияние на огневое поражение на больших площадях и в результате — уничтожения живой силы, а также движимого и недвижимого имущества», — сообщила Степанян. По ее словам,