Армения заявила о готовности использовать оружие широкого радиуса поражения
Войска Армении вынуждены использовать вооружение и военную технику широкого радиуса поражения из-за использования армией Азербайджана тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и других крупнокалиберных систем, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Применение ТОС, Смерч и других крупнокалиберных систем (армией Азербайджана — ред.) меняет логику и объем военных действий, поднимая их на новый уровень. В связи с этим министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы вынуждены использовать виды вооружения и военной техники, оказывающие большое влияние на огневое поражение на больших площадях и в результате — уничтожения живой силы, а также движимого и недвижимого имущества», — сообщила Степанян. По ее словам,
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.